Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 марта

21 марта. FINMARKET.RU -РФ с 22 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2699,61 (+6,75) руб./грамм; на серебро - 31,4 (-0,45) руб./грамм; на платину - 1780,89 (+5,63) руб./грамм; на палладий - 3287,16 (-17,43) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41764,226 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,063 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,58 пункта (0,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2507,81 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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"Московская биржа" 21 марта зарегистрировала выпуск облигаций ЗАО "Тринфико Холдингс" серии БО-01 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Сбербанк России утвердил параметры выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-78R номинальным объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, Сбербанк с 10:00 МСК 25 марта до 15:00... Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, Сбербанк с 10:00 МСК 25 марта до 15:00... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом и рейтинг облигаций региона на уровне "AAA(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный... Кредитный... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6243 руб. Минимальный курс евро составил 72,4375 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,4375 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7465 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5258 руб. Минимальный курс юаня составил 9,51 руб., максимальный - 9,5561... Минимальный курс юаня составил 9,51 руб., максимальный - 9,5561... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне позитива на глобальных рынках. В Азии в четверг индексы выросли благодаря решению ФРС отказаться от повышения процентных ставок в этом году. В Азии в четверг индексы выросли благодаря решению ФРС отказаться от повышения процентных ставок в этом году. Фондовые рынки Западной Европы торговались разнонаправленно.... Фондовые рынки Западной Европы торговались разнонаправленно.... читать дальше

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"Московская биржа" 21 марта утвердила изменения в программу облигаций ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Как сообщалось, "Уралкалий" увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 млрд до 200 млрд рублей.... Как сообщалось, "Уралкалий" увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 млрд до 200 млрд рублей.... читать дальше

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Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте... читать дальше

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Стоимость нефти эталонной марки Brent слабо снижается из-за укрепления курса доллара США, однако котировки остаются близкими к максимальным значениям с прошлого ноября. Укрепление американской валюты является негативным фактором для сырьевых товаров, поскольку это снижает их... читать дальше

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Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 0,4 млн, или на 2%, и составила 18,9 млн человек. Такие предварительные данные приводит Федеральная служба государственной статистики... читать дальше

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Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках... читать дальше

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Новая статистика по обманутым дольщикам в России появится в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. "В течение этого месяца все губернаторы должны сделать новую статистику. Затем мы проанализируем... читать дальше

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АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02 на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел в четверг с... Сбор заявок на облигации прошел в четверг с... читать дальше

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