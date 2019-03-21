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21 марта 2019 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 марта
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21 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 22 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2699,61 (+6,75) руб./грамм; на серебро - 31,4 (-0,45) руб./грамм; на платину - 1780,89 (+5,63) руб./грамм; на палладий - 3287,16 (-17,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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21 марта 2019 года 20:26
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 марта выросла на 0,28% и составила 41764,226 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41764,226 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,063 млрд руб., или на...
.21 марта 2019 года 20:25
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,58 пункта (0,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2507,81 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.21 марта 2019 года 20:04
"Московская биржа" 21 марта зарегистрировала выпуск облигаций ЗАО "Тринфико Холдингс" серии БО-01 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.21 марта 2019 года 19:56
Сбербанк России утвердил параметры выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-78R номинальным объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, Сбербанк с 10:00 МСК 25 марта до 15:00... читать дальше
.21 марта 2019 года 19:36
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на уровне "ААА(RU)" со "стабильным" прогнозом и рейтинг облигаций региона на уровне "AAA(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный... читать дальше
.21 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6243 руб. Минимальный курс евро составил 72,4375 руб.,... читать дальше
.21 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,7465 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7465 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.21 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 667 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5258 руб. Минимальный курс юаня составил 9,51 руб., максимальный - 9,5561... читать дальше
.21 марта 2019 года 19:03
Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне позитива на глобальных рынках. В Азии в четверг индексы выросли благодаря решению ФРС отказаться от повышения процентных ставок в этом году. Фондовые рынки Западной Европы торговались разнонаправленно.... читать дальше
.21 марта 2019 года 18:57
"Московская биржа" 21 марта утвердила изменения в программу облигаций ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Как сообщалось, "Уралкалий" увеличил объем программы биржевых облигаций со 100 млрд до 200 млрд рублей.... читать дальше
.21 марта 2019 года 18:51
Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте... читать дальше
.21 марта 2019 года 18:45
Стоимость нефти эталонной марки Brent слабо снижается из-за укрепления курса доллара США, однако котировки остаются близкими к максимальным значениям с прошлого ноября. Укрепление американской валюты является негативным фактором для сырьевых товаров, поскольку это снижает их... читать дальше
.21 марта 2019 года 18:39
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 0,4 млн, или на 2%, и составила 18,9 млн человек. Такие предварительные данные приводит Федеральная служба государственной статистики... читать дальше
.21 марта 2019 года 18:28
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу об аресте активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
Высокий суд Англии и Уэльса 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках... читать дальше
.21 марта 2019 года 18:18
Новая статистика по обманутым дольщикам в России появится в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. "В течение этого месяца все губернаторы должны сделать новую статистику. Затем мы проанализируем... читать дальше
.21 марта 2019 года 18:14
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02 на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел в четверг с... читать дальше
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