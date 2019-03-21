Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5345 руб.

21 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 430 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5345 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,529 руб., максимальный - 9,5547 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 347,6 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,534 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.