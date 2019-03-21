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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2401,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2103,85 млрд руб.
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21 марта 2019 года 09:53
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2401,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2103,85 млрд руб.
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21 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 марта составили по Российской Федерации 2401,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2037,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2551,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2199,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 марта составили 2103,85 млрд руб. против 1935,95129 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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