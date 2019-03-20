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20 марта 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3092 руб.

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20 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 48 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3092 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,18 руб., максимальный - 64,385 руб. Было заключено 10827 сделок. Объем торгов составил 56331,58 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,37 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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