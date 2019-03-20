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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2551,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1935,95 млрд руб.
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20 марта 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2551,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1935,95 млрд руб.
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20 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 марта составили по Российской Федерации 2551,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2199,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2535,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2172,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 марта составили 1935,95 млрд руб. против 1931,44761 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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20 марта 2019 года 13:53
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.20 марта 2019 года 13:52
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 99,0483% от номинала, что соответствует доходности 8,29% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Всего было продано бумаг на... читать дальше
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.20 марта 2019 года 13:37
Правительство РФ готово отказаться от резкого повышения рейтингов банков, выдающих гарантии в сфере госзакупок
Российские банки могут получить послабления в части требований к рейтингам при выдаче гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, соответствующий проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru. Правительство РФ запланировало с 1 января 2020 года... читать дальше
.20 марта 2019 года 13:32
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 64,2803 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,64 коп. Это автоматическое сообщение.
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 марта, составляет 72,9389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,06 коп. Это автоматическое сообщение.
.20 марта 2019 года 13:31
Гендиректор крупнейшего швейцарского банка UBS AG Серджио Эрмотти дал мрачный прогноз финансовых результатов за первый квартал, отметив, что он был одним из самых тяжелых для компании за последние годы. "Условия, с которыми мы столкнулись в первом квартале, были в числе худших в... читать дальше
.20 марта 2019 года 13:25
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги в среду без единой динамики, инвесторов тревожат сообщения о новых препятствиях в переговорах США и Китая о торговле, а также заявления одной из крупнейших компаний региона, южнокорейской Samsung Electronics,... читать дальше
.20 марта 2019 года 13:19
Льготы на жилищно-коммунальные услуги ударят по бюджетам регионов, поэтому, возможно, это не лучший способ борьбы с бедностью, заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе "парламентского часа" в Госдуме в среду. "Это же расходы субъектов... читать дальше
.20 марта 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,77 пункта (0,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2492,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2495,83 (+0,1%) пункта, минимальное - 2484,27 (-0,36%)... читать дальше
.20 марта 2019 года 13:11
Потребительские цены в Великобритании в феврале 2019 года выросли на 1,9% в годовом выражении после январского повышения на 1,8%, которое было минимальным за два года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Вместе с тем инфляция второй... читать дальше
.20 марта 2019 года 13:06
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе "правительственного часа" в Госдуме поддержал идею продвижения образа успешного специалиста рабочей профессии. "Это у нас сейчас под особым, что называется, вниманием. Мы считаем, что совершенно правильная история с... читать дальше
.20 марта 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 65,0957 руб.
Минимальное значение за месяц (с 18 февраля по 20 марта) - 65,0957 руб. за доллар, максимальное значение - 67,0844 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,99 руб. Это автоматическое сообщение.
.20 марта 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 20 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,12/64,76 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,12/64,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний...
.20 марта 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,45/73,81 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал на...
.20 марта 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,77/65,1 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,77/65,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
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