20 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Февраль 2019
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Февраль 2019
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Февраль 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 марта
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Март 2019
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20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $58,63 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 4848,95 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 161679,73 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 марта 2019 года 08:27
Федеральная резервная система (ФРС) не станет менять диапазон процентных ставок в марте и может дать сигнал о более длительной приостановке их нормализации, хотя эксперты по-прежнему не исключают одно повышение до конца 2019 года.
По мнению экономистов Уолл-стрит,... читать дальше
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20 марта 2019 года 08:19
"Роснано" в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ более чем в 5 раз, сообщил глава компании Анатолий Чубайс на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Чистая прибыль - 5,6 млрд рублей, это самая высокая прибыль за все время существования компании", - сказал он.... читать дальше
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20 марта 2019 года 08:12
Нефтяные цены изменились вчера незначительно и разнонаправленно. Причем нефть торговалась близко к максимальным уровням с прошлого ноября на заверениях ОПЕК о стремлении восстановить баланс спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи.
По итогам торгов... читать дальше
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20 марта 2019 года 08:07
Надежды на сохранение мягкого подхода Федрезерва к денежно-кредитной политике, сильные статданные в Великобритании, а также отсутствие кризисных сообщений о Brexit и торговых споров обеспечили рынкам акций Западной Европы уверенный рост.
По итогам заседания Федеральной... читать дальше
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20 марта 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 72,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,15 коп.
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20 марта 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 64,3167 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,27 коп.
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20 марта 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Цены производителей в Германии
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19 марта 2019 года 19:46
Банк "Авангард" утвердил параметры выпуска облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. Облигации будут размещены по открытой подписке.
В настоящее время в... читать дальше
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19 марта 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,58 пункта (0,386%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2493,28 пункта.
К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
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19 марта 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28872,494 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,188 млрд руб., или на...
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19 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5768 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,5548 руб., максимальный - 9,6154... читать дальше
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19 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0295 руб.
Минимальный курс евро составил 72,875 руб.,... читать дальше
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19 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3331 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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