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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%
 
Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд
Повышение ставки НДС с 18 до 20% приведет к увеличению налогооблагаемой базы по другим фискальным сборам, в частности НДФЛ, импортным пошлинам и налогу на прибыль. При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и...
 
Чего опасаются российские IT-компании
Компании, много лет пользовавшиеся льготами по взносам в Пенсионный фонд, опасаются, что остались без них из-за вступивших в силу с 2019 г. поправок в Налоговый кодекс. Изменения должны были снизить нагрузку на бизнес: ставка взноса в ПФР...
 
Аптекам снизят комиссии за эквайринг
Комиссия за эквайринг может быть снижена для аптек, пишут "Известия", ссылаясь на замглавы ФАС Андрея Кашеварова, информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, также платеж может быть снижен для...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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20 марта 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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20 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Цены производителей в Германии Февраль 2019
12:30 Изменение потребительских цен в Великобритании Февраль 2019
12:30 Изменение цен производителей в Великобритании Февраль 2019
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 09 по 15 марта
21:00 Процентная ставка ФРС Март 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $58,63 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $58,63 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 4848,95 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 4848,95 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 161679,73 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 161679,73 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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20 марта 2019 года 08:27
Федрезерв в марте не станет менять диапазон процентных ставок - прогноз
Федеральная резервная система (ФРС) не станет менять диапазон процентных ставок в марте и может дать сигнал о более длительной приостановке их нормализации, хотя эксперты по-прежнему не исключают одно повышение до конца 2019 года.

По мнению экономистов Уолл-стрит,...    читать дальше
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20 марта 2019 года 08:19
"Роснано" в 2018 году получило рекордную прибыль за все время существования компании
"Роснано" в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ более чем в 5 раз, сообщил глава компании Анатолий Чубайс на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Чистая прибыль - 5,6 млрд рублей, это самая высокая прибыль за все время существования компании", - сказал он....    читать дальше
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20 марта 2019 года 08:12
Цены нефть незначительно снижаются
Нефтяные цены изменились вчера незначительно и разнонаправленно. Причем нефть торговалась близко к максимальным уровням с прошлого ноября на заверениях ОПЕК о стремлении восстановить баланс спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи.

По итогам торгов...    читать дальше
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20 марта 2019 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги уверенным ростом
Надежды на сохранение мягкого подхода Федрезерва к денежно-кредитной политике, сильные статданные в Великобритании, а также отсутствие кризисных сообщений о Brexit и торговых споров обеспечили рынкам акций Западной Европы уверенный рост.

По итогам заседания Федеральной...    читать дальше
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20 марта 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,9995 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 72,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,15 коп.
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20 марта 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,3167 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 64,3167 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,27 коп.
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20 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Цены производителей в Германии

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19 марта 2019 года 19:46
Банк "Авангард" готовит выпуск облигаций на 3 млрд рублей
Банк "Авангард" утвердил параметры выпуска облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. Облигации будут размещены по открытой подписке.

В настоящее время в...    читать дальше
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19 марта 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 19 марта растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,58 пункта (0,386%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2493,28 пункта.

К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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19 марта 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 марта выросла на 0,09% и составила 28872,494 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28872,494 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,188 млрд руб., или на...
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19 марта 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5768 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5768 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5548 руб., максимальный - 9,6154...    читать дальше
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19 марта 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,0295 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0295 руб.

Минимальный курс евро составил 72,875 руб.,...    читать дальше
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19 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3331 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3331 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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