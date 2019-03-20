ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,9995 руб.

20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 72,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,15 коп.

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $58,63 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 4848,95 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 161679,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) не станет менять диапазон процентных ставок в марте и может дать сигнал о более длительной приостановке их нормализации, хотя эксперты по-прежнему не исключают одно повышение до конца 2019 года. По мнению экономистов Уолл-стрит,... По мнению экономистов Уолл-стрит,... читать дальше

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"Роснано" в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ более чем в 5 раз, сообщил глава компании Анатолий Чубайс на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Чистая прибыль - 5,6 млрд рублей, это самая высокая прибыль за все время существования компании", - сказал он.... читать дальше

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Нефтяные цены изменились вчера незначительно и разнонаправленно. Причем нефть торговалась близко к максимальным уровням с прошлого ноября на заверениях ОПЕК о стремлении восстановить баланс спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи. По итогам торгов... По итогам торгов... читать дальше

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Надежды на сохранение мягкого подхода Федрезерва к денежно-кредитной политике, сильные статданные в Великобритании, а также отсутствие кризисных сообщений о Brexit и торговых споров обеспечили рынкам акций Западной Европы уверенный рост. По итогам заседания Федеральной... По итогам заседания Федеральной... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 72,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,15 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 64,3167 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,27 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Цены производителей в Германии Цены производителей в Германии ... ... читать дальше

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Банк "Авангард" утвердил параметры выпуска облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. Облигации будут размещены по открытой подписке. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. Облигации будут размещены по открытой подписке. В настоящее время в... В настоящее время в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,58 пункта (0,386%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2493,28 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28872,494 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,188 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5768 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5548 руб., максимальный - 9,6154... Минимальный курс юаня составил 9,5548 руб., максимальный - 9,6154... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0295 руб. Минимальный курс евро составил 72,875 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,875 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3331 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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