.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,3167 руб.
.
20 марта 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,3167 руб.
|0
20 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 64,3167 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,27 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $58,63 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 4848,95 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.20 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 161679,73 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.20 марта 2019 года 08:27
Федеральная резервная система (ФРС) не станет менять диапазон процентных ставок в марте и может дать сигнал о более длительной приостановке их нормализации, хотя эксперты по-прежнему не исключают одно повышение до конца 2019 года. По мнению экономистов Уолл-стрит,... читать дальше
.20 марта 2019 года 08:19
"Роснано" в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ более чем в 5 раз, сообщил глава компании Анатолий Чубайс на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Чистая прибыль - 5,6 млрд рублей, это самая высокая прибыль за все время существования компании", - сказал он.... читать дальше
.20 марта 2019 года 08:12
Нефтяные цены изменились вчера незначительно и разнонаправленно. Причем нефть торговалась близко к максимальным уровням с прошлого ноября на заверениях ОПЕК о стремлении восстановить баланс спроса и предложения на рынке за счет сокращения нефтедобычи. По итогам торгов... читать дальше
.20 марта 2019 года 08:07
Надежды на сохранение мягкого подхода Федрезерва к денежно-кредитной политике, сильные статданные в Великобритании, а также отсутствие кризисных сообщений о Brexit и торговых споров обеспечили рынкам акций Западной Европы уверенный рост. По итогам заседания Федеральной... читать дальше
.20 марта 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 72,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,15 коп.
.20 марта 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 64,3167 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,27 коп.
.20 марта 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Цены производителей в Германии ... читать дальше
.19 марта 2019 года 19:46
Банк "Авангард" утвердил параметры выпуска облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. Облигации будут размещены по открытой подписке. В настоящее время в... читать дальше
.19 марта 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,58 пункта (0,386%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2493,28 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.19 марта 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 марта выросла на 0,09% и составила 28872,494 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28872,494 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 27,188 млрд руб., или на...
.19 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 261 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5768 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5548 руб., максимальный - 9,6154... читать дальше
.19 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0295 руб. Минимальный курс евро составил 72,875 руб.,... читать дальше
.19 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3331 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3331 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.