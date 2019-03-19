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19 марта 2019 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9607 руб.

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19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9607 руб.

Минимальный курс евро составил 72,86 руб., максимальный - 73,1525 руб. Было заключено 4185 сделок. Объем торгов составил 14939,29 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,0325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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