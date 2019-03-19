.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2535,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1931,45 млрд руб.
.
19 марта 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2535,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1931,45 млрд руб.
|0
19 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 2535,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2172,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2558,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2218,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 марта составили 1931,45 млрд руб. против 1924,94395 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 марта 2019 года 09:37
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:34
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара снижается в ожидании основного события этой недели - заседания Федеральной резервной системы США. Кроме того, внимание рынков по-прежнему сосредоточено на новостях, касающихся процесса выхода Великобритании... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2535,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1931,45 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 2535,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2172,3 млрд руб. На... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:19
Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования СК "Русская корона" (Рязань), говорится в материалах регулятора. "Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности", -... читать дальше
.19 марта 2019 года 09:10
Китай предложил США "очень привлекательные цифры" в плане закупки сельскохозяйственных товаров в рамках "динамичных" торговых переговоров, заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью. Тем не менее, по его словам, остаются нерешенные вопросы, например, в сфере... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:59
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают старта мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:48
Вчера профильный комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) одобрил обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками. "Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС", -... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:40
Нефтяной рынок, отыграв вчера новости об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, вечером перешел к умеренному повышению. По итогам торгов 18 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:34
Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили умеренным ростом в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average 18 марта увеличился на 65,23 пункта (0,25%) и составил 25914,1 пункта. Standard &... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2052,40 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:26
По итогам 2018 года Юникредит банк сократил чистую прибыль по МСФО на 7,5% по сравнению с результатом за предыдущий год, до 16,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 41,1 млрд рублей, что... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:18
За последние 5 месяцев индекс цен на алмазное сырье "АЛРОСА" снизился в среднем на 2%, сообщил вчера глава компании Сергей Иванов в ходе Дня стратегии. Ранее С.Иванов заявлял, что по итогам 2018 года индекс цен вырос на 4% (вслед за ростом на 4,4% в 1-м полугодии... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:10
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, в том числе благодаря повышению котировок акций банков и горнодобывающих компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,15% и составлял 381,68... читать дальше
.19 марта 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 73,361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,76 коп.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.