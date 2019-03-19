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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%
 
Бизнес против введения в НК шести основных неналоговых платежей
Вчера четверка бизнес-объединений - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), "Деловая Россия" и "Опора России" - отправила президенту Владимиру Путину письмо с заявлением о своем несогласии с...
 
Волатильность на нефтяном рынке ниже, чем до соглашения ОПЕК+
Страны ОПЕК+ приняли правильные решения в декабре прошлого года о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Благодаря нашим совместным действиям мы хорошо проходим зимний период. Мы...
 
Грядет новая серия губернаторских отставок
В ближайшее время президент Владимир Путин откроет новую серию отставок губернаторов. Это случится уже на этой неделе, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента. До конца недели Кремль должен определиться со списком...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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19 марта 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Внешнеторговый баланс Италии Январь 2019
12:30 Безработица в Великобритании Февраль 2019
12:30 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Январь 2019
13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Март 2019
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Март 2019
13:00 Объем строительства в еврозоне Январь 2019
15:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США Январь 2019
17:00 Объем промышленных заказов в США Январь 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
19 марта 2019 года 09:37
ВТБ разместит 20 марта однодневные бонды серии КС-3-161 на 75 млрд рублей
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3...    читать дальше
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19 марта 2019 года 09:34
Доллар дешевеет к евро, иене и фунту
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара снижается в ожидании основного события этой недели - заседания Федеральной резервной системы США.

Кроме того, внимание рынков по-прежнему сосредоточено на новостях, касающихся процесса выхода Великобритании...    читать дальше
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19 марта 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2535,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1931,45 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 2535,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2172,3 млрд руб.

На...    читать дальше
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19 марта 2019 года 09:19
СК "Русская корона" сдала лицензии на страхование
Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования СК "Русская корона" (Рязань), говорится в материалах регулятора.

"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности", -...    читать дальше
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19 марта 2019 года 09:10
Китай предложил США "привлекательные цифры" по закупкам сельхозтоваров
Китай предложил США "очень привлекательные цифры" в плане закупки сельскохозяйственных товаров в рамках "динамичных" торговых переговоров, заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Тем не менее, по его словам, остаются нерешенные вопросы, например, в сфере...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:59
Рынки акций АТР слабо меняются в ходе торгов
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают старта мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:48
Профильный комитет Европарламента одобрил вариант газовой директивы ЕС с поправками
Вчера профильный комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) одобрил обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками.

"Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС", -...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:40
Нефть стабильна после роста накануне
Нефтяной рынок, отыграв вчера новости об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, вечером перешел к умеренному повышению.

По итогам торгов 18 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:34
Американские рынки акций закрылись в зеленой зоне
Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили умеренным ростом в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс Dow Jones Industrial Average 18 марта увеличился на 65,23 пункта (0,25%) и составил 25914,1 пункта. Standard &...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2052,40 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2052,40 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 марта 2019 года 08:26
Годовая чистая прибыль "Юникредит банка" по МСФО снизилась на 7,5%
По итогам 2018 года Юникредит банк сократил чистую прибыль по МСФО на 7,5% по сравнению с результатом за предыдущий год, до 16,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 41,1 млрд рублей, что...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:18
Индекс цен на алмазное сырье "АЛРОСА" снизился на 2% после 4-процентного роста - Иванов
За последние 5 месяцев индекс цен на алмазное сырье "АЛРОСА" снизился в среднем на 2%, сообщил вчера глава компании Сергей Иванов в ходе Дня стратегии.

Ранее С.Иванов заявлял, что по итогам 2018 года индекс цен вырос на 4% (вслед за ростом на 4,4% в 1-м полугодии...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:10
Фондовая Европа закрылась на позитиве
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, в том числе благодаря повышению котировок акций банков и горнодобывающих компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,15% и составлял 381,68...    читать дальше
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19 марта 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,361 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 73,361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,76 коп.
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