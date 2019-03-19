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9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара снижается в ожидании основного события этой недели - заседания Федеральной резервной системы США. Кроме того, внимание рынков по-прежнему сосредоточено на новостях, касающихся процесса выхода Великобритании... Кроме того, внимание рынков по-прежнему сосредоточено на новостях, касающихся процесса выхода Великобритании... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 2535,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2172,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования СК "Русская корона" (Рязань), говорится в материалах регулятора. "Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности", -... "Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности", -... читать дальше

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Китай предложил США "очень привлекательные цифры" в плане закупки сельскохозяйственных товаров в рамках "динамичных" торговых переговоров, заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью. Тем не менее, по его словам, остаются нерешенные вопросы, например, в сфере... Тем не менее, по его словам, остаются нерешенные вопросы, например, в сфере... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают старта мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific... Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific... читать дальше

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Вчера профильный комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) одобрил обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками. "Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС", -... "Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС", -... читать дальше

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Нефтяной рынок, отыграв вчера новости об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, вечером перешел к умеренному повышению. По итогам торгов 18 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась... По итогам торгов 18 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась... читать дальше

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Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили умеренным ростом в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average 18 марта увеличился на 65,23 пункта (0,25%) и составил 25914,1 пункта. Standard &... Индекс Dow Jones Industrial Average 18 марта увеличился на 65,23 пункта (0,25%) и составил 25914,1 пункта. Standard &... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2052,40 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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По итогам 2018 года Юникредит банк сократил чистую прибыль по МСФО на 7,5% по сравнению с результатом за предыдущий год, до 16,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 41,1 млрд рублей, что... Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 41,1 млрд рублей, что... читать дальше

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За последние 5 месяцев индекс цен на алмазное сырье "АЛРОСА" снизился в среднем на 2%, сообщил вчера глава компании Сергей Иванов в ходе Дня стратегии. Ранее С.Иванов заявлял, что по итогам 2018 года индекс цен вырос на 4% (вслед за ростом на 4,4% в 1-м полугодии... Ранее С.Иванов заявлял, что по итогам 2018 года индекс цен вырос на 4% (вслед за ростом на 4,4% в 1-м полугодии... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, в том числе благодаря повышению котировок акций банков и горнодобывающих компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,15% и составлял 381,68... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,15% и составлял 381,68... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 73,361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,76 коп.

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