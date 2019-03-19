19 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Январь 2019
|12:30
|Безработица в Великобритании
|Февраль 2019
|12:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Январь 2019
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Март 2019
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Март 2019
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Январь 2019
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2019
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Январь 2019
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19 марта 2019 года 09:37
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-161 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3... читать дальше
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19 марта 2019 года 09:34
В ходе сегодняшних азиатских торгов курс американского доллара снижается в ожидании основного события этой недели - заседания Федеральной резервной системы США.
Кроме того, внимание рынков по-прежнему сосредоточено на новостях, касающихся процесса выхода Великобритании... читать дальше
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19 марта 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 2535,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2172,3 млрд руб.
На... читать дальше
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19 марта 2019 года 09:19
Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования СК "Русская корона" (Рязань), говорится в материалах регулятора.
"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности", -... читать дальше
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19 марта 2019 года 09:10
Китай предложил США "очень привлекательные цифры" в плане закупки сельскохозяйственных товаров в рамках "динамичных" торговых переговоров, заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.
Тем не менее, по его словам, остаются нерешенные вопросы, например, в сфере... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:59
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов во вторник, инвесторы ожидают старта мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:48
Вчера профильный комитет Европарламента по вопросам промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE) одобрил обновленный вариант европейской газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками.
"Комитет ITRE поддержал поправки к газовой директиве ЕС", -... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:40
Нефтяной рынок, отыграв вчера новости об итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку, вечером перешел к умеренному повышению.
По итогам торгов 18 марта стоимость майского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне повысилась... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:34
Торги в понедельник американские фондовые индексы завершили умеренным ростом в ожидании мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Индекс Dow Jones Industrial Average 18 марта увеличился на 65,23 пункта (0,25%) и составил 25914,1 пункта. Standard &... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,82 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 80000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 10 выпускам облигаций на общую сумму 2052,40 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 марта 2019 года 08:26
По итогам 2018 года Юникредит банк сократил чистую прибыль по МСФО на 7,5% по сравнению с результатом за предыдущий год, до 16,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.
Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 41,1 млрд рублей, что... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:18
За последние 5 месяцев индекс цен на алмазное сырье "АЛРОСА" снизился в среднем на 2%, сообщил вчера глава компании Сергей Иванов в ходе Дня стратегии.
Ранее С.Иванов заявлял, что по итогам 2018 года индекс цен вырос на 4% (вслед за ростом на 4,4% в 1-м полугодии... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:10
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, в том числе благодаря повышению котировок акций банков и горнодобывающих компаний.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,15% и составлял 381,68... читать дальше
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19 марта 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 73,361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 70,76 коп.
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