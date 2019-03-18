Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 103,4 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 марта по данным на начало операционного дня выросло до 103,4 млрд руб.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,97 пункта (0,281%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2483,7 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По... Индекс РТС стабилизируется после роста. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41374,046 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,643 млрд руб., или на...

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ПАО "Мегафон" завершило размещение двух выпусков облигаций серий БО-002Р-01 и БО-001Р-06 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски прошел 7 марта, тогда компания не раскрывала параметры облигаций. Объем каждого из выпусков в... Сбор заявок на выпуски прошел 7 марта, тогда компания не раскрывала параметры облигаций. Объем каждого из выпусков в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7434 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1734 руб. Минимальный курс евро составил 72,795 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,795 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1298 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,603 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5589 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5589 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8287 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,4538 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Сбербанк России 4 апреля начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-73R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды будут... Бонды будут... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос на фоне позитивной динамики мировых площадок. В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%). В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%). В Европе на фондовых площадках отмечалась смешанная... В Европе на фондовых площадках отмечалась смешанная... читать дальше

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Нефть перешла к росту в ходе торгов в понедельник на итогах заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку. Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 мск увеличилась на $0,24 (0,36%) - до $67,4 за баррель. Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 мск увеличилась на $0,24 (0,36%) - до $67,4 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Средние цены на топливо в Москве за неделю немного снизились: дизтопливо подешевело на 2 коп., до 46,95 руб./л, Аи-92 - на 1 коп., до 42,36 руб./л, Аи-95 - на 3 коп., до 46,14 руб./л, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. Цены на прошлой неделе... Цены на прошлой неделе... читать дальше

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Прибыль и выручка итальянского дома моды Prada SpA в 2018 году не оправдали ожиданий, в частности, из-за ухудшения продаж в Китае во второй половине года. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году сократилась на 17%, до 205,4 млн евро по... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году сократилась на 17%, до 205,4 млн евро по... читать дальше

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ВЭБ утвердил параметры десяти выпусков краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К138-ПБО-001Р-К147 общим объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1... Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин не уверен в формировании в России справедливых цен на авиабилеты. По его словам, Минтранс работает над совершенствованием методики расчетов. Так на встрече с представителями общественности полуострова глава государства отреагировал на реплику... Так на встрече с представителями общественности полуострова глава государства отреагировал на реплику... читать дальше

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В январе-феврале т.г. в Белоруссии объем производства промышленной продукции составил в текущих ценах 17,8 млрд бел. руб. и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 0,9%, говорится в сообщении Национального статистического комитета... читать дальше

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Сбербанк России в 2018 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 19,7% - до 782,2 млрд рублей по сравнению с 653,6 млрд рублей в 2017 году, следует из годовой бухгалтерской отчетности банка. Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2018... Ранее сообщалось, что Сбербанк в 2018... читать дальше

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Россия будет делать все от нее зависящее для выстраивания отношений с Европой, надеется на помощь в восстановлении взаимодействия со стороны друзей из ЕС и Франции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если мы хотим добиваться общего успеха, то мы должны объединять свои... "Если мы хотим добиваться общего успеха, то мы должны объединять свои... читать дальше

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