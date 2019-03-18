Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2558,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1924,94 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 2558,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2218,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2664 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2318 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 марта составили 1924,94 млрд руб. против 1924,45216 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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