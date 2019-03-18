18 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Январь 2019
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18 марта 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 2558,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2218,1 млрд руб.
На... читать дальше
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18 марта 2019 года 09:23
Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются под влиянием "бычьего" тренда, несмотря на неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, сообщает MarketWatch.
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для... читать дальше
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18 марта 2019 года 08:58
Американские фондовые индексы продемонстрировали рост по итогам торгов в пятницу и за неделю в целом, несмотря на довольно слабые статданные, разнородную отчетность крупных компаний и неопределенность в торговых переговорах США и Китая.
После резкого падения неделей... читать дальше
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18 марта 2019 года 08:41
Цены на нефть снижаются в понедельник после роста по итогам прошлой недели, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что работа по ребалансировке рынка пока далека от завершения.
Страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи... читать дальше
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18 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 696,30 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 80139,73 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $122,44 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 марта 2019 года 08:19
Страны ОПЕК+ приняли правильные решения в декабре прошлого года о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Благодаря нашим совместным действиям мы хорошо проходим зимний период. Мы видим, что в условиях падения... читать дальше
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18 марта 2019 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в пятницу и по итогам недели благодаря снизившимся опасениям ослабления роста мировой экономики.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов повысился на 0,7%, до 381,1 пункта. Лидерами... читать дальше
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18 марта 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,73 коп.
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18 марта 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 65,4201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,80 коп.
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18 марта 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
13:00
Внешнеторговый баланс еврозоны
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17 марта 2019 года 18:15
Берлинская транспортная компания BVG объявила о проведении акции, в рамках которой 18 марта женщины будут платить за билеты на 21% меньше. Таким образом BVG намеревается привлечь внимание к существенной разнице между оплатой труда мужчин и женщин.
В День равенства... читать дальше
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17 марта 2019 года 18:00
"НОВАТЭК" готов рассмотреть возможность приобретения компанией Saudi Aramco до 30% в проекте "Арктик СПГ-2", если будут предложены хорошие условия, сообщил журналистам в Баку глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с министром... читать дальше
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17 марта 2019 года 17:46
Ценовые колебания на рынке вторичного жилья остановились, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН, согласно которым средняя стоимость 1 кв. м на рынке крупных региональных центров за последний месяц колебалась не более чем на 1%, а в большинстве локаций и вовсе осталась... читать дальше
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17 марта 2019 года 17:02
Министерство энергетики Казахстана надеется до конца первого полугодия подписать с "ЛУКОЙЛом" соглашение о разработке еще одного блока на территории Казахстана, помимо блока "Женис", сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев "Еще один блок обсуждается.... читать дальше
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