ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,0686 руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,73 коп.

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 2558,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2218,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются под влиянием "бычьего" тренда, несмотря на неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, сообщает MarketWatch. Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для... Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для... читать дальше

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Американские фондовые индексы продемонстрировали рост по итогам торгов в пятницу и за неделю в целом, несмотря на довольно слабые статданные, разнородную отчетность крупных компаний и неопределенность в торговых переговорах США и Китая. После резкого падения неделей... После резкого падения неделей... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в понедельник после роста по итогам прошлой недели, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что работа по ребалансировке рынка пока далека от завершения. Страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи... Страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 696,30 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 80139,73 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $122,44 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Волатильность на нефтяном рынке ниже, чем до соглашения ОПЕК+ Страны ОПЕК+ приняли правильные решения в декабре прошлого года о дальнейшем сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Благодаря нашим совместным действиям мы хорошо проходим зимний период. Мы видим, что в условиях падения... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в пятницу и по итогам недели благодаря снизившимся опасениям ослабления роста мировой экономики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов повысился на 0,7%, до 381,1 пункта. Лидерами... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов повысился на 0,7%, до 381,1 пункта. Лидерами... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 74,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,73 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 марта, составляет 65,4201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,80 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Внешнеторговый баланс еврозоны ... ...

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Берлинская транспортная компания BVG объявила о проведении акции, в рамках которой 18 марта женщины будут платить за билеты на 21% меньше. Таким образом BVG намеревается привлечь внимание к существенной разнице между оплатой труда мужчин и женщин. В День равенства... В День равенства... читать дальше

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"НОВАТЭК" готов рассмотреть возможность приобретения компанией Saudi Aramco до 30% в проекте "Арктик СПГ-2", если будут предложены хорошие условия, сообщил журналистам в Баку глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече с министром... читать дальше

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Ценовые колебания на рынке вторичного жилья остановились, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН, согласно которым средняя стоимость 1 кв. м на рынке крупных региональных центров за последний месяц колебалась не более чем на 1%, а в большинстве локаций и вовсе осталась... читать дальше

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Министерство энергетики Казахстана надеется до конца первого полугодия подписать с "ЛУКОЙЛом" соглашение о разработке еще одного блока на территории Казахстана, помимо блока "Женис", сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев "Еще один блок обсуждается.... читать дальше

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