Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,9713 руб.

15 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 360 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9713 руб.

Минимальный курс евро составил 73,81 руб., максимальный - 74,1175 руб. Было заключено 4418 сделок. Объем торгов составил 26762,3 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,8775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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