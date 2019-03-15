Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 марта

15 марта. FINMARKET.RU -РФ с 16 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2739,87 (+8,01) руб./грамм; на серебро - 32,04 (-0,59) руб./грамм; на платину - 1752,05 (+0,48) руб./грамм; на палладий - 3276,95 (+11,42) руб./грамм.

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АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка... Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,94 пункта (0,771%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2476,73 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41228,403 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 234,286 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 91 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9666 руб. Минимальный курс евро составил 73,67 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,67 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3262 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 47 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7344 руб. Минимальный курс юаня составил 9,695 руб., максимальный - 9,7506... Минимальный курс юаня составил 9,695 руб., максимальный - 9,7506... читать дальше

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О "ДОМ.РФ" установило ставку 6-10-го купонов облигаций серии 001Р-01R на уровне 7,8% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых. Ставка... Эмитент разместил 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,6% годовых. Ставка... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми площадками, несмотря на дешевеющую нефть. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1%), на фоне известий, что китайские власти законодательно... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 1%), на фоне известий, что китайские власти законодательно... читать дальше

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Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта региональной авиакомпании "Псковавиа", свидетельствует приказ ведомства от 12 марта, с копией которого ознакомился "Интерфакс". "Аннулировать сертификат эксплуатанта ОАО "Псковавиа" в связи с несоответствием заявителя требованиям... читать дальше

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Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в пятницу, однако завершает неделю в плюс. Поддержку котировкам на этой неделе оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а... читать дальше

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Индия в феврале 2019 года импортировала золото на $2,583 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 11% меньше, чем за февраль прошлого года. При этом всего с начала года, по подсчетам, поставки золота в Индию выросли на 7% по сравнению с... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги на подъеме. Но через некоторое время Dow Jones перешел в незначительный минус. Инвесторы следят за статданными и отчетностью крупных компаний. Как стало известно в пятницу, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire... Как стало известно в пятницу, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire... читать дальше

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ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Внутренний рынок в 2018 г увеличил свою долю в продажах алмазного сырья "АЛРОСА" до 11,7%, следует из отчета компании по МСФО за прошлый год. Продажи на внутреннем рынке составили 32,59 млрд рублей при суммарной выручке от реализации алмазов 278,08 млрд рублей. Годом ранее на... читать дальше

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ВЭБ 15 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К131 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2% выпуска на сумму 400 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 12 марта. Ставка купона установлена в размере 7,61%... Сбор заявок на бонды прошел 12 марта. Ставка купона установлена в размере 7,61%... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 12-13-го купонов облигаций 22-й серии в размере 8,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2013 года на 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов.... Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2013 года на 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов.... читать дальше

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