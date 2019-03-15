Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 99,7 млрд руб.

15 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 99,7 млрд руб.

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Продажи автомобилей в Европе - 27 стран ЕС (без Мальты), Исландия, Норвегия и Швейцария - по итогам февраля 2019 года уменьшились на 0,9% - 1,148 млн машин, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). Снижение продаж фиксируется шестой месяц... читать дальше

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Бюджетное правило и бюджетная консолидация в 2018 году оказали негативный эффект на рост экономики, по оценкам замедлив его на 1-1,5 п.п., говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки". При этом аналитики ЦБ... читать дальше

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Годовая инфляция в РФ в марте-апреле 2019 года может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже", -... читать дальше

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По итогам 2018 года чистая прибыль АЛРОСА по МСФО составила 90,4 млрд руб., что на 15% превышает аналогичный показатель 2017 года. Как говорится в сообщении алмазодобывающей компании, чистая прибыль выросла на фоне значительного улучшения рентабельности бизнеса. Выручка... Выручка... читать дальше

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Увеличение планки назначения пособий семьям с детьми с 1,5 до двух прожиточных минимумов потребует дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 17-18 млрд рублей в год, заявил глава Минтруда России Максим Топилин журналистам, отвечая на вопрос о реализации... читать дальше

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Поддержание цен на нефть на текущем уровне на фоне прогнозируемого роста производства в США может потребовать от ОПЕК+ более решительных шагов по сокращению добычи, о которых участникам соглашения будет сложно договориться, полагают аналитики Банка России. "Мы ожидаем,... "Мы ожидаем,... читать дальше

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АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации объемом 3 млрд... Сбор заявок на облигации объемом 3 млрд... читать дальше

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Рост российской экономики демонстрирует признаки краткосрочного замедления под влиянием внешних и внутренних факторов временного характера. Однако уже во втором полугодии темпы экономического роста ускорятся до своего потенциального уровня. К такому выводу приходят авторы... читать дальше

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Общий объем сделок по ипотечному кредитованию в Москве увеличился в феврале на 40% по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. "Ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало увеличение сделок более чем на... "Ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало увеличение сделок более чем на... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,4201 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, увеличился на 1,80 коп. - до 65,4201... читать дальше

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5 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-158 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9419% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,07% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,07% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Председатель Банка Японии Харухико Курода выразил оптимизм, что экономический подъем за рубежом начнет восстанавливаться в ближайшее время. "Я не могу исключить возможности того, что замедление роста зарубежных экономик негативно скажется на настрое бизнеса в Японии в... "Я не могу исключить возможности того, что замедление роста зарубежных экономик негативно скажется на настрое бизнеса в Японии в... читать дальше

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Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховых компаний "Сибирский Спас" (Новокузнецк, Кемеровская область) и "Трудовое страхование" (Москва). Как говорится в сообщении Центробанка, компания из Новокузнецка лишилась лицензии из-за неоднократных... Как говорится в сообщении Центробанка, компания из Новокузнецка лишилась лицензии из-за неоднократных... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о снижении учетной ставки до 9% с 9,25%, говорится в сообщении ЦБ. Нижний порог процентного коридора снижен с 7,25% до 7%, верхний - с 11,25% до 11%. Данное решение вступило в силу с 15 марта. "В текущих... "В текущих... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), осуществляющая функцию биржевого надзора, подала жалобу на немецкий концерн Volkswagen и его бывшего главу Мартина Винтеркорна в связи с предполагаемым нарушением американского законодательства по ценным бумагам. Гражданский иск был... читать дальше

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