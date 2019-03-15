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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 99,7 млрд руб.
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15 марта 2019 года 10:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 99,7 млрд руб.
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15 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 99,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 123,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Бюджетное правило и бюджетная консолидация в 2018 году оказали негативный эффект на рост экономики, по оценкам замедлив его на 1-1,5 п.п., говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки". При этом аналитики ЦБ... читать дальше
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Годовая инфляция в РФ в марте-апреле 2019 года может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ. "В марте-апреле инфляция может оказаться на уровне 5,5% или чуть ниже", -... читать дальше
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.15 марта 2019 года 12:15
Увеличение планки назначения пособий семьям с детьми с 1,5 до двух прожиточных минимумов потребует дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 17-18 млрд рублей в год, заявил глава Минтруда России Максим Топилин журналистам, отвечая на вопрос о реализации... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:08
Поддержание цен на нефть на текущем уровне на фоне прогнозируемого роста производства в США может потребовать от ОПЕК+ более решительных шагов по сокращению добычи, о которых участникам соглашения будет сложно договориться, полагают аналитики Банка России. "Мы ожидаем,... читать дальше
.15 марта 2019 года 12:02
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии БО-П02, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации объемом 3 млрд... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:59
Рост российской экономики демонстрирует признаки краткосрочного замедления под влиянием внешних и внутренних факторов временного характера. Однако уже во втором полугодии темпы экономического роста ускорятся до своего потенциального уровня. К такому выводу приходят авторы... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:53
Общий объем сделок по ипотечному кредитованию в Москве увеличился в феврале на 40% по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. "Ипотечное кредитование Москвы продемонстрировало увеличение сделок более чем на... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 15 марта составил 65,4201 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 163 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,4201 руб. По... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, увеличился на 1,80 коп. - до 65,4201... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:37
ВТБ разместит 15 марта однодневные бонды серии КС-3-158 на 75 млрд руб. по цене 99,9419% от номинала
5 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-158 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9419% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,07% годовых. Дисконтные... читать дальше
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Председатель Банка Японии Харухико Курода выразил оптимизм, что экономический подъем за рубежом начнет восстанавливаться в ближайшее время. "Я не могу исключить возможности того, что замедление роста зарубежных экономик негативно скажется на настрое бизнеса в Японии в... читать дальше
.15 марта 2019 года 11:30
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.15 марта 2019 года 11:14
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), осуществляющая функцию биржевого надзора, подала жалобу на немецкий концерн Volkswagen и его бывшего главу Мартина Винтеркорна в связи с предполагаемым нарушением американского законодательства по ценным бумагам. Гражданский иск был... читать дальше
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