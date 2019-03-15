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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,0613 руб.
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К концу года годовая инфляция в РФ замедлится до 4,3%
Минэкономразвития ожидает мартовскую инфляцию на уровне 0,3-0,4%. В годовом выражении она ускорится до 5,2-5,4%. Затем ее темпы начнут снижаться и при стабильном рубле к концу года опустятся до 4,3%
 
Великобритания не может покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем
Члены Палаты общин Великобритании проголосовали за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем. Эту инициативу, с которой выступила премьер страны Тереза Мэй, поддержали 321 депутатов, 278 выступили против...
 
Определены критерии подозрительных операций с недвижимостью
Сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга. "Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов", "настаивание на проведении расчетов наличными", "участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы" - эти...
 
Поставщики ждут от торговых сетей смягчения договоров поставки
Поставщики товаров жалуются на крупные розничные сети, что те до сих пор не привели типовые договоры поставки в соответствие с нормами добросовестных практик. Если сети и поставщики не договорятся, в процесс могут вмешаться чиновники, что грозит...
 
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15 марта 2019 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,0613 руб.

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15 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 марта, составляет 74,0613 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,76 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
14 марта 2019 года 20:12
Росбанк установил ставку 8-го купона облигаций серии А8 в размере 1%
Росбанк установил ставку 8-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. Срок обращения выпуска - 10...    читать дальше
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14 марта 2019 года 19:59
АКРА присвоило выпуску облигаций ВБРР на 5 млрд руб. рейтинг "AA-(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 14 марта присвоило выпуску облигаций Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим...    читать дальше
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14 марта 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 14 марта снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,82 пункта (0,519%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2457,79 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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14 марта 2019 года 19:41
ДВМП погасило часть выпуска облигаций БО-01 на сумму 3,15 млрд рублей
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) погасило часть выпуска дефолтных облигаций серии БО-01 на сумму 3,15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Номинальный объем выпуска - 8,5 млрд рублей, из них...    читать дальше
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14 марта 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 марта выросла на 0,17% и составила 41462,689 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41462,689 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 72,025 млрд руб., или на...
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14 марта 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9748 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9748 руб.

Минимальный курс евро составил 73,8825 руб.,...    читать дальше
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14 марта 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7296 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7296 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7162 руб., максимальный -...    читать дальше
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14 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4336 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4336 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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14 марта 2019 года 19:01
Рынок российских акций завершил торги снижением на 0,5-0,6%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне разнополярных внешних сигналов.

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел всего на 0,02%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%) на фоне слабых статданных по Китаю. Темпы роста...    читать дальше
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14 марта 2019 года 18:52
Подъем цен на элитную недвижимость в мире замедлился до 10-летнего минимума
Рост цен на недвижимость премиум-класса в крупнейших городах мира замедлился в 2018 году до минимума с начала глобального финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании брокера Savills Plc.

Индекс World Сities Prime Residential Index, рассчитываемый Savills, в...    читать дальше
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14 марта 2019 года 18:45
Фонд дольщиков может быть докапитализирован на 9 млрд руб. для достройки домов в 26 регионах РФ
Публично-правовая компания (ППК) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" жилья может быть докапитализирована на 9 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. "26 субъектов РФ имеют от одного до пяти домов, где нарушены...    читать дальше
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14 марта 2019 года 18:37
Число самозанятых в России превысило 40 тыс. - глава ФНС
Число самозанятых в России на данный момент превышает 40 тыс. человек, сообщил журналистам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Глава ФНС не стал прогнозировать, насколько вырастет число самозанятых к концу 2019 года. "Нет оценок. Это добровольный режим,...    читать дальше
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14 марта 2019 года 18:31
С апреля "Домодедово" повышает для российских авиакомпаний тарифы в среднем на 5%
Московский аэропорт "Домодедово" с 1 апреля 2019 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний, индексация составит в среднем 5%, следует из материалов аэропорта.

Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 5,5%, до 288 руб. за одну тонну...    читать дальше
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14 марта 2019 года 18:23
Большинство экономистов Уолл-стрит ждут повышения ставки ФРС не раньше сентября
Экономисты Уолл-стрит все дальше откладывают срок следующего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), хотя их прогнозы все еще можно назвать "ястребиными" по сравнению с ожиданиями рынка.

Результаты мартовского опроса The Wall Street...    читать дальше
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14 марта 2019 года 18:17
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Мегафона" на 10 млрд рублей
"Московская биржа" 14 марта зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Мегафон" серий БО-001Р-06 и БО-002Р-01 суммарным объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску БО-001Р-06 присвоен...    читать дальше
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14 марта 2019 года 18:11
Переезд трех министерств в "Москва-Сити" позволит сэкономить средства бюджета - Медведев
Переезд трех министерств в одну башню в "Москва-Сити" позволит сэкономить средства федерального бюджета, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Аргументом в пользу объединения ведомств, не скрою, была экономия бюджетных средств. И мы сегодня должны обсудить оптимизацию...    читать дальше
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