Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,4189 руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1018 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4189 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,305 руб., максимальный - 65,4825 руб. Было заключено 8708 сделок. Объем торгов составил 46744,84 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,4225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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