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14 марта 2019 года 15:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 марта
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14 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2731,86 (-27,21) руб./грамм; на серебро - 32,63 (+0,06) руб./грамм; на платину - 1751,57 (-15,55) руб./грамм; на палладий - 3265,53 (+13,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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14 марта 2019 года 20:12
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.14 марта 2019 года 19:59
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 14 марта присвоило выпуску облигаций Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим... читать дальше
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41462,689 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 72,025 млрд руб., или на...
.14 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9748 руб. Минимальный курс евро составил 73,8825 руб.,... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7296 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7162 руб., максимальный -... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4336 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4336 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне разнополярных внешних сигналов. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел всего на 0,02%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%) на фоне слабых статданных по Китаю. Темпы роста... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:52
Рост цен на недвижимость премиум-класса в крупнейших городах мира замедлился в 2018 году до минимума с начала глобального финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании брокера Savills Plc. Индекс World Сities Prime Residential Index, рассчитываемый Savills, в... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:45
Публично-правовая компания (ППК) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" жилья может быть докапитализирована на 9 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. "26 субъектов РФ имеют от одного до пяти домов, где нарушены... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:37
Число самозанятых в России на данный момент превышает 40 тыс. человек, сообщил журналистам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Глава ФНС не стал прогнозировать, насколько вырастет число самозанятых к концу 2019 года. "Нет оценок. Это добровольный режим,... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:31
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.14 марта 2019 года 18:11
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