Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,741 руб.

14 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 208 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,741 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7362 руб., максимальный - 9,7456 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 69,9 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,7362 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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