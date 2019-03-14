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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 123,4 млрд руб.
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14 марта 2019 года 09:57
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 123,4 млрд руб.
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14 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня выросло до 123,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 122,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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14 марта 2019 года 20:12
Росбанк установил ставку 8-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. Срок обращения выпуска - 10... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:59
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 14 марта присвоило выпуску облигаций Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,82 пункта (0,519%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2457,79 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:41
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) погасило часть выпуска дефолтных облигаций серии БО-01 на сумму 3,15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Номинальный объем выпуска - 8,5 млрд рублей, из них... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 марта выросла на 0,17% и составила 41462,689 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41462,689 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 72,025 млрд руб., или на...
.14 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9748 руб. Минимальный курс евро составил 73,8825 руб.,... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7296 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7162 руб., максимальный -... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4336 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4336 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.14 марта 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне разнополярных внешних сигналов. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел всего на 0,02%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%) на фоне слабых статданных по Китаю. Темпы роста... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:52
Рост цен на недвижимость премиум-класса в крупнейших городах мира замедлился в 2018 году до минимума с начала глобального финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании брокера Savills Plc. Индекс World Сities Prime Residential Index, рассчитываемый Savills, в... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:45
Публично-правовая компания (ППК) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" жилья может быть докапитализирована на 9 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. "26 субъектов РФ имеют от одного до пяти домов, где нарушены... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:37
Число самозанятых в России на данный момент превышает 40 тыс. человек, сообщил журналистам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Глава ФНС не стал прогнозировать, насколько вырастет число самозанятых к концу 2019 года. "Нет оценок. Это добровольный режим,... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:31
Московский аэропорт "Домодедово" с 1 апреля 2019 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний, индексация составит в среднем 5%, следует из материалов аэропорта. Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 5,5%, до 288 руб. за одну тонну... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:23
Экономисты Уолл-стрит все дальше откладывают срок следующего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), хотя их прогнозы все еще можно назвать "ястребиными" по сравнению с ожиданиями рынка. Результаты мартовского опроса The Wall Street... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:17
"Московская биржа" 14 марта зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Мегафон" серий БО-001Р-06 и БО-002Р-01 суммарным объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску БО-001Р-06 присвоен... читать дальше
.14 марта 2019 года 18:11
Переезд трех министерств в одну башню в "Москва-Сити" позволит сэкономить средства федерального бюджета, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Аргументом в пользу объединения ведомств, не скрою, была экономия бюджетных средств. И мы сегодня должны обсудить оптимизацию... читать дальше
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