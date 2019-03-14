Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 123,4 млрд руб.

14 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 марта по данным на начало операционного дня выросло до 123,4 млрд руб.

.

Росбанк установил ставку 8-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. Срок обращения выпуска - 10... Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. Срок обращения выпуска - 10... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 14 марта присвоило выпуску облигаций Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим... Эмиссия является старшим... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,82 пункта (0,519%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2457,79 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) погасило часть выпуска дефолтных облигаций серии БО-01 на сумму 3,15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Номинальный объем выпуска - 8,5 млрд рублей, из них... Номинальный объем выпуска - 8,5 млрд рублей, из них... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41462,689 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 72,025 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 148 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9748 руб. Минимальный курс евро составил 73,8825 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,8825 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7296 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7162 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7162 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4336 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне разнополярных внешних сигналов. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел всего на 0,02%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%) на фоне слабых статданных по Китаю. Темпы роста... В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел всего на 0,02%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%) на фоне слабых статданных по Китаю. Темпы роста... читать дальше

.

Рост цен на недвижимость премиум-класса в крупнейших городах мира замедлился в 2018 году до минимума с начала глобального финансового кризиса 2008 года, говорится в исследовании брокера Savills Plc. Индекс World Сities Prime Residential Index, рассчитываемый Savills, в... Индекс World Сities Prime Residential Index, рассчитываемый Savills, в... читать дальше

.

Публично-правовая компания (ППК) "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" жилья может быть докапитализирована на 9 млрд рублей, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. "26 субъектов РФ имеют от одного до пяти домов, где нарушены... читать дальше

.

Число самозанятых в России на данный момент превышает 40 тыс. человек, сообщил журналистам руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Глава ФНС не стал прогнозировать, насколько вырастет число самозанятых к концу 2019 года. "Нет оценок. Это добровольный режим,... читать дальше

.

Московский аэропорт "Домодедово" с 1 апреля 2019 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний, индексация составит в среднем 5%, следует из материалов аэропорта. Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 5,5%, до 288 руб. за одну тонну... Так, сбор за взлет-посадку увеличится на 5,5%, до 288 руб. за одну тонну... читать дальше

.

Экономисты Уолл-стрит все дальше откладывают срок следующего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), хотя их прогнозы все еще можно назвать "ястребиными" по сравнению с ожиданиями рынка. Результаты мартовского опроса The Wall Street... Результаты мартовского опроса The Wall Street... читать дальше

.

"Московская биржа" 14 марта зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Мегафон" серий БО-001Р-06 и БО-002Р-01 суммарным объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску БО-001Р-06 присвоен... Выпуску БО-001Р-06 присвоен... читать дальше

.

Переезд трех министерств в одну башню в "Москва-Сити" позволит сэкономить средства федерального бюджета, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Аргументом в пользу объединения ведомств, не скрою, была экономия бюджетных средств. И мы сегодня должны обсудить оптимизацию... читать дальше

.