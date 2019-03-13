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13 марта 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,5232 руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,5232 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,3275 руб., максимальный - 65,6475 руб. Было заключено 8832 сделки. Объем торгов составил 42621,24 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,37 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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