Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,9974 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9974 руб.

Минимальный курс евро составил 73,9325 руб., максимальный - 74,0725 руб. Было заключено 3655 сделок. Объем торгов составил 19792,61 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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