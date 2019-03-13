.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 марта
.
ГЛАВНОЕ
К концу года годовая инфляция в РФ замедлится до 4,3%
Минэкономразвития ожидает мартовскую инфляцию на уровне 0,3-0,4%. В годовом выражении она ускорится до 5,2-5,4%. Затем ее темпы начнут снижаться и при стабильном рубле к концу года опустятся до 4,3%
 
Россияне переплачивают за услуги ЖКХ
Мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора - самые распространенные причины "раздувания" квитанций ЖКХ, рассказали "Известиям" в НП "ЖКХ Контроль". Сегодня граждане по всей стране активно...
 
В ряде регионов РФ годовая инфляция существенно превысила уровень в 4,3%
По итогам 2018 года в 33-х российских регионах инфляция оказалась ниже среднероссийского уровня 4,3%, свидетельствуют данные Росстата. Первую пятерку регионов по самому низкому показателю инфляции составили Ингушетия (1,9%), Тюменская область...
 
Методику расчета реальных доходов граждан могут пересмотреть
Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил "Ведомостям" министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным. Статистика реальных доходов населения остается...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 марта 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 марта

 0  
13 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2759,07 (+16,71) руб./грамм; на серебро - 32,57 (+0,23) руб./грамм; на платину - 1767,12 (+5,77) руб./грамм; на палладий - 3251,67 (-23,64) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 марта 2019 года 20:10
"Инград" установил ставку 5-го купона облигаций БО-01 на уровне 9,5%
ПАО "Инград" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 13 марта растет
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,36 пункта (0,096%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2470,61 пункта.

Индекс...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 марта снизилась на 1,05% и составила 41390,664 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41390,664 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 438,849 млрд руб., или на...
.
13 марта 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,9881 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1092 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9881 руб.

Минимальный курс евро составил 73,88 руб.,...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4921 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4921 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,7563 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7563 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,735 руб., максимальный - 9,77...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 19:01
Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС - на 0,5%
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за неопределенности с Brexit и растущей нефти.

В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%),.

В Европе...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 18:55
IfW снизил прогноз роста ВВП Германии в 2019 г. до 1%
Германский Институт мировой экономики (IfW) резко снизил прогноз роста ВВП ФРГ на текущий год. Теперь ожидается, что экономика увеличится всего на 1% по сравнению с ранее предполагавшимися 1,8%.

Оценка подъема ВВП в 2020 году сохранена на уровне 1,8%.

Причинами...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 18:49
Еврокомиссия одобрила сделку по покупке инвесткомпанией L1 испанского ритейлера DIA
Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению компанией LetterOne (L1), управляющей активами владельцев "Альфа-групп", испанской розничной сети Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA).

Как говорится в пресс-релизе комиссии, она не обнаружила...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 18:46
Банк "Зенит" разместил 59,78% выпуска облигаций на 896,7 млн рублей
Банк "Зенит" 13 марта завершил размещение облигаций серии БО-001Р-03 номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 59,78% выпуска на сумму 896,7 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации прошел 26-27 февраля. Ставка 1-го купона установлена на...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 18:35
ЦБ РФ систематизирует борьбу с продуктовыми имитациями на финансовом рынке
Банк России расширяет кампанию против мисселинга на финансовом рынке, борьба с подменой финансовых продуктов является одним из приоритетов ЦБ, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 18:21
Тереза Мэй против Brexit без соглашения с Брюсселем
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает газета The Guardian.

"Я проголосую за эту инициативу (блокирующую возможность выхода из ЕС без сделки - ИФ)", - заявила Т.Мэй, выступая в...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 18:09
ЕС остается верен своему предложению по ирландской границе
Еврокомиссия остается решительно настроенной против появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы убеждены, что, поскольку никакое другое решение не было...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 17:54
Чистая прибыль "Фортума" увеличилась в 2018 г. на 17,7%
ПАО "Фортум" в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 17,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 14,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 13% и составила 73,8 млрд рублей.

Проценты к получению возросли в 1,57 раза - до...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 17:42
Годовая чистая прибыль ТВЭЛ по РСБУ почти не изменилась, выручка упала на 10,7%
По итогам 2018 года чистая прибыль топливной компании АО "ТВЭЛ" по РСБУ практически не изменилась, увеличившись на 0,4% - до 32,1 млрд рублей против 31,9 млрд рублей в 2017 году, следует из отчета компании.

Выручка компании за 2018 год составила 129,4 млрд руб., что на...    читать дальше
.
13 марта 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 1 марта по 8 марта на 3862 тыс. баррелей, бензина - упали на 4624 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3862 тыс. баррелей - до 449,072 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 4624 тыс. баррелей и составили 246,09 млн баррелей,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.