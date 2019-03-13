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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 122,5 млрд руб.
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13 марта 2019 года 09:58
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 122,5 млрд руб.
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13 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 марта по данным на начало операционного дня выросло до 122,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 119 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 марта 2019 года 20:10
ПАО "Инград" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По... читать дальше
.13 марта 2019 года 19:55
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,36 пункта (0,096%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2470,61 пункта. Индекс... читать дальше
.13 марта 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 марта снизилась на 1,05% и составила 41390,664 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41390,664 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 438,849 млрд руб., или на...
.13 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1092 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9881 руб. Минимальный курс евро составил 73,88 руб.,... читать дальше
.13 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4921 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4921 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7563 руб. Минимальный курс юаня составил 9,735 руб., максимальный - 9,77... читать дальше
.13 марта 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за неопределенности с Brexit и растущей нефти. В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%),. В Европе... читать дальше
.13 марта 2019 года 18:55
Германский Институт мировой экономики (IfW) резко снизил прогноз роста ВВП ФРГ на текущий год. Теперь ожидается, что экономика увеличится всего на 1% по сравнению с ранее предполагавшимися 1,8%. Оценка подъема ВВП в 2020 году сохранена на уровне 1,8%. Причинами... читать дальше
.13 марта 2019 года 18:49
Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению компанией LetterOne (L1), управляющей активами владельцев "Альфа-групп", испанской розничной сети Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA). Как говорится в пресс-релизе комиссии, она не обнаружила... читать дальше
.13 марта 2019 года 18:46
Банк "Зенит" 13 марта завершил размещение облигаций серии БО-001Р-03 номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 59,78% выпуска на сумму 896,7 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 26-27 февраля. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше
.13 марта 2019 года 18:35
Банк России расширяет кампанию против мисселинга на финансовом рынке, борьба с подменой финансовых продуктов является одним из приоритетов ЦБ, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил... читать дальше
.13 марта 2019 года 18:21
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает газета The Guardian. "Я проголосую за эту инициативу (блокирующую возможность выхода из ЕС без сделки - ИФ)", - заявила Т.Мэй, выступая в... читать дальше
.13 марта 2019 года 18:09
Еврокомиссия остается решительно настроенной против появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. "Мы убеждены, что, поскольку никакое другое решение не было... читать дальше
.13 марта 2019 года 17:54
ПАО "Фортум" в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 17,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 14,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 13% и составила 73,8 млрд рублей. Проценты к получению возросли в 1,57 раза - до... читать дальше
.13 марта 2019 года 17:42
По итогам 2018 года чистая прибыль топливной компании АО "ТВЭЛ" по РСБУ практически не изменилась, увеличившись на 0,4% - до 32,1 млрд рублей против 31,9 млрд рублей в 2017 году, следует из отчета компании. Выручка компании за 2018 год составила 129,4 млрд руб., что на... читать дальше
.13 марта 2019 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 1 марта по 8 марта на 3862 тыс. баррелей, бензина - упали на 4624 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3862 тыс. баррелей - до 449,072 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4624 тыс. баррелей и составили 246,09 млн баррелей,... читать дальше
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