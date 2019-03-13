ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,0672 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 74,0672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,24 коп.

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ПАО "Инград" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По... Компания завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. По... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,36 пункта (0,096%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2470,61 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 41390,664 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 438,849 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1092 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9881 руб. Минимальный курс евро составил 73,88 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,88 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4921 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 311 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7563 руб. Минимальный курс юаня составил 9,735 руб., максимальный - 9,77... Минимальный курс юаня составил 9,735 руб., максимальный - 9,77... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за неопределенности с Brexit и растущей нефти. В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%),. В Азии в среду индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%),. В Европе... В Европе... читать дальше

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Германский Институт мировой экономики (IfW) резко снизил прогноз роста ВВП ФРГ на текущий год. Теперь ожидается, что экономика увеличится всего на 1% по сравнению с ранее предполагавшимися 1,8%. Оценка подъема ВВП в 2020 году сохранена на уровне 1,8%. Оценка подъема ВВП в 2020 году сохранена на уровне 1,8%. Причинами... Причинами... читать дальше

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Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению компанией LetterOne (L1), управляющей активами владельцев "Альфа-групп", испанской розничной сети Distribuidora Internacional de Alimentacion SA (DIA). Как говорится в пресс-релизе комиссии, она не обнаружила... Как говорится в пресс-релизе комиссии, она не обнаружила... читать дальше

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Банк "Зенит" 13 марта завершил размещение облигаций серии БО-001Р-03 номинальным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 59,78% выпуска на сумму 896,7 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на облигации прошел 26-27 февраля. Ставка 1-го купона установлена на... Сбор заявок на облигации прошел 26-27 февраля. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше

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Банк России расширяет кампанию против мисселинга на финансовом рынке, борьба с подменой финансовых продуктов является одним из приоритетов ЦБ, сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против выхода Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает газета The Guardian. "Я проголосую за эту инициативу (блокирующую возможность выхода из ЕС без сделки - ИФ)", - заявила Т.Мэй, выступая в... "Я проголосую за эту инициативу (блокирующую возможность выхода из ЕС без сделки - ИФ)", - заявила Т.Мэй, выступая в... читать дальше

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Еврокомиссия остается решительно настроенной против появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. "Мы убеждены, что, поскольку никакое другое решение не было... "Мы убеждены, что, поскольку никакое другое решение не было... читать дальше

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ПАО "Фортум" в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 17,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 14,3 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 13% и составила 73,8 млрд рублей. Выручка выросла на 13% и составила 73,8 млрд рублей. Проценты к получению возросли в 1,57 раза - до... Проценты к получению возросли в 1,57 раза - до... читать дальше

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По итогам 2018 года чистая прибыль топливной компании АО "ТВЭЛ" по РСБУ практически не изменилась, увеличившись на 0,4% - до 32,1 млрд рублей против 31,9 млрд рублей в 2017 году, следует из отчета компании. Выручка компании за 2018 год составила 129,4 млрд руб., что на... Выручка компании за 2018 год составила 129,4 млрд руб., что на... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3862 тыс. баррелей - до 449,072 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4624 тыс. баррелей и составили 246,09 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 4624 тыс. баррелей и составили 246,09 млн баррелей,... читать дальше

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