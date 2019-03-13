ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,7674 руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 65,7674 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,89 коп.

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Палата общин Великобритании вчера проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы. Против сделки проголосовал 391 член парламента, за нее - 242 депутата. Голосование по... Голосование по... читать дальше

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Большинство фондовых рынков Западной Европы вчера завершило торги под влиянием "медвежьего" тренда. Тем временем британский рынок завершил сессию в плюсе в ожидании голосования по проекту Brexit. На момент закрытия торгов предполагалось, что британские парламентарии снова... читать дальше

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Черное золото вчера подорожало на опасениях снижения поставок из Венесуэлы, а также сигналах готовности ОПЕК продолжать сокращение добычи. Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле привели к падению производства нефти в стране, которое и без того находилось на крайне низком уровне... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 74,0672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,24 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 65,7674 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,89 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Квартальные данные о безработице в... Квартальные данные о безработице в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41829,513 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 422,845 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,31 пункта (0,094%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2468,25 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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ООО "Эбис" завершило размещение коммерческих облигаций серии КО-ПО4 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 18% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона,... Сбор заявок на выпуск прошел 5 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 18% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона,... читать дальше

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ООО "Спектр" допустило техдефолт по выплате 3-го купона облигаций 1-й серии, не выплатив 255 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Компания... Компания... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 12 марта присвоило выпуску облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "BBB(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является... Эмиссия является... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7507 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7874 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7784 руб., максимальный - 9,8... Минимальный курс юаня составил 9,7784 руб., максимальный - 9,8... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1570 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0976 руб. Минимальный курс евро составил 73,9875 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,9875 руб.,... читать дальше

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Сбербанк России 12 марта завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001Р-63R номинальным объемом $30 млн, реализовав 46,21% выпуска на сумму $13,862 млн, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск начал размещаться 26... Выпуск начал размещаться 26... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру растерял часть утреннего роста по индексу МосБиржи на фоне ухудшения настроений на внешних торговых площадках в ожидании голосования в парламенте Великобритании. Тем не менее рынок завершает день на подъеме благодаря дорожающей нефти. Во вторник... Во вторник... читать дальше

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