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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,7659 руб.
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12 марта 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,7659 руб.

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12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7659 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,6325 руб., максимальный - 65,9 руб. Было заключено 9302 сделки. Объем торгов составил 48484,02 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,6625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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