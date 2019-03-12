Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0735 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0735 руб.

Минимальный курс евро составил 73,97 руб., максимальный - 74,2 руб. Было заключено 3754 сделки. Объем торгов составил 19837,86 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.