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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 13 марта в размере 74,0672 руб.
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12 марта 2019 года 12:51
ЦБ РФ установил курс евро с 13 марта в размере 74,0672 руб.
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12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 74,0672 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,24 коп. Это автоматическое сообщение.
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12 марта 2019 года 16:31
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности переноса сроков Brexit. Отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений. "Мы подождем голосования и тогда будем принимать... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:19
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2019 года увеличилось, по предварительной оценке, на $1,7 млрд, или на 8,3%, до $22,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($20,6 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,29 пункта (0,012%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2479,4 (+0,55%) пункта,... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:12
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2019 года, по предварительной оценке, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель января-февраля 2018 года ($8,7 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. В комментарии ЦБ... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:07
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин полагает, что программа реновации жилого фонда в Москве станет драйвером для развития всего города. "Мы развернули гигантскую программу реновации, которая затронет не только жилой... читать дальше
.12 марта 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,07/66,52 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,07/66,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
.12 марта 2019 года 16:00
Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2019 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в январе, свидетельствуют данные Минтруда страны. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка. В феврале т.г. по... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:51
Нидерланды - крупнейший производитель природного газа в Европейском союзе и основной центр торговли и транспортировки газа в Европе - в 2018 году зафиксировали первый в своей истории торговый дефицит в этом сегменте, говорится в сообщении статистического управления страны CBS.... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:49
Министерство финансов России 13 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26224 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении на сайте Минфина. Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:43
Присвоение экологических классов автомобилям в РФ будет проведено автоматически, водителям не нужно будет проходить дополнительных экспертиз, заявил журналистам во вторник глава Госавтоинспекции Михаил Черников. "Дополнительных экспертиз за свой счет проводить... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
В среду, 13 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 595821,42 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
В среду, 13 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19535,71 млн руб.
В среду, 13 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19535,71 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:30
Промсвязьбанк (ПСБ) в 2019 году может быть докапитализирован на "несколько десятков миллиардов рублей", сообщил журналистам председатель правления банка Петр Фрадков. "Он (Промсвязьбанк) был докапитализирован в прошлом году дополнительно на 25 млрд рублей. Это уже после... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:22
"ЛУКОЙЛ" и госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco изучают совместные инвестиции в третьих странах, увеличивают объёмы трейдинга, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. "У нас очень хорошие отношения. Они оценили нашу совместную работу по предприятию Luksar, по... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:19
ООО "Рольф" полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,5-11% годовых, в ходе... читать дальше
.12 марта 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0735 руб. Минимальный курс евро составил 73,97 руб., максимальный -... читать дальше
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