12 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Январь 2019
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Январь 2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2019
Это автоматическое сообщение.
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12 марта 2019 года 16:31
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности переноса сроков Brexit.
Отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений.
"Мы подождем голосования и тогда будем принимать... читать дальше
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12 марта 2019 года 16:19
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2019 года увеличилось, по предварительной оценке, на $1,7 млрд, или на 8,3%, до $22,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($20,6 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ... читать дальше
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12 марта 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,29 пункта (0,012%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2479,4 (+0,55%) пункта,... читать дальше
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12 марта 2019 года 16:12
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2019 года, по предварительной оценке, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель января-февраля 2018 года ($8,7 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
В комментарии ЦБ... читать дальше
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12 марта 2019 года 16:07
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин полагает, что программа реновации жилого фонда в Москве станет драйвером для развития всего города. "Мы развернули гигантскую программу реновации, которая затронет не только жилой... читать дальше
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12 марта 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,07/66,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 марта 2019 года 16:00
Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2019 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в январе, свидетельствуют данные Минтруда страны.
Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.
В феврале т.г. по... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:51
Нидерланды - крупнейший производитель природного газа в Европейском союзе и основной центр торговли и транспортировки газа в Европе - в 2018 году зафиксировали первый в своей истории торговый дефицит в этом сегменте, говорится в сообщении статистического управления страны CBS.... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:49
Министерство финансов России 13 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26224 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:43
Присвоение экологических классов автомобилям в РФ будет проведено автоматически, водителям не нужно будет проходить дополнительных экспертиз, заявил журналистам во вторник глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
"Дополнительных экспертиз за свой счет проводить... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:30
В среду, 13 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 595821,42 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:30
В среду, 13 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19535,71 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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12 марта 2019 года 15:30
Промсвязьбанк (ПСБ) в 2019 году может быть докапитализирован на "несколько десятков миллиардов рублей", сообщил журналистам председатель правления банка Петр Фрадков.
"Он (Промсвязьбанк) был докапитализирован в прошлом году дополнительно на 25 млрд рублей. Это уже после... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:22
"ЛУКОЙЛ" и госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco изучают совместные инвестиции в третьих странах, увеличивают объёмы трейдинга, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. "У нас очень хорошие отношения. Они оценили нашу совместную работу по предприятию Luksar, по... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:19
ООО "Рольф" полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,5-11% годовых, в ходе... читать дальше
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12 марта 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0735 руб.
Минимальный курс евро составил 73,97 руб., максимальный -... читать дальше
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