ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,0763 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 66,0763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,17 коп.

.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности переноса сроков Brexit. Отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений. Отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений. "Мы подождем голосования и тогда будем принимать... "Мы подождем голосования и тогда будем принимать... читать дальше

.

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2019 года увеличилось, по предварительной оценке, на $1,7 млрд, или на 8,3%, до $22,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($20,6 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,29 пункта (0,012%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2479,4 (+0,55%) пункта,... читать дальше

.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2019 года, по предварительной оценке, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель января-февраля 2018 года ($8,7 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. В комментарии ЦБ... В комментарии ЦБ... читать дальше

.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин полагает, что программа реновации жилого фонда в Москве станет драйвером для развития всего города. "Мы развернули гигантскую программу реновации, которая затронет не только жилой... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,07/66,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2019 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в январе, свидетельствуют данные Минтруда страны. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка. Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка. В феврале т.г. по... В феврале т.г. по... читать дальше

.

Нидерланды - крупнейший производитель природного газа в Европейском союзе и основной центр торговли и транспортировки газа в Европе - в 2018 году зафиксировали первый в своей истории торговый дефицит в этом сегменте, говорится в сообщении статистического управления страны CBS.... читать дальше

.

Министерство финансов России 13 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26224 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении на сайте Минфина. Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют... Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют... читать дальше

.

Присвоение экологических классов автомобилям в РФ будет проведено автоматически, водителям не нужно будет проходить дополнительных экспертиз, заявил журналистам во вторник глава Госавтоинспекции Михаил Черников. "Дополнительных экспертиз за свой счет проводить... "Дополнительных экспертиз за свой счет проводить... читать дальше

.

В среду, 13 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 595821,42 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

В среду, 13 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19535,71 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Промсвязьбанк (ПСБ) в 2019 году может быть докапитализирован на "несколько десятков миллиардов рублей", сообщил журналистам председатель правления банка Петр Фрадков. "Он (Промсвязьбанк) был докапитализирован в прошлом году дополнительно на 25 млрд рублей. Это уже после... "Он (Промсвязьбанк) был докапитализирован в прошлом году дополнительно на 25 млрд рублей. Это уже после... читать дальше

.

"ЛУКОЙЛ" и госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco изучают совместные инвестиции в третьих странах, увеличивают объёмы трейдинга, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. "У нас очень хорошие отношения. Они оценили нашу совместную работу по предприятию Luksar, по... читать дальше

.

ООО "Рольф" полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,5-11% годовых, в ходе... Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,5-11% годовых, в ходе... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0735 руб. Минимальный курс евро составил 73,97 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 73,97 руб., максимальный -... читать дальше

.