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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,0763 руб.
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Инфляция в феврале замедлилась до 0,4%
В феврале цены в РФ выросли на 0,4% после инфляции в 1% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась меньше прогнозов большинства аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,5%
 
Россияне смогут напрямую рассказать Минтрансу о плохих дорогах
Россияне при помощи специального мобильного приложения "Карта убитых дорог" получат возможность напрямую жаловаться в министерство транспорта РФ на некачественное дорожное покрытие и неработающие светофоры, сообщает газета "Известия". "Жалобы...
 
Бедные в России отказываются от услуг и алкоголя
Аналитический центр при правительстве обновил оценки структуры потребления разных доходных групп в РФ - они показывают, что к 2018 году доля трат на непродовольственные товары у самых обеспеченных семей снижалась, тогда как расходы на товары...
 
Россиян научат готовить мясо, чтобы чаще покупали
Агрохолдинг "Мираторг" сообщил на сайте о новом проекте - кулинарной студии, ее посетители будут учиться готовить под руководством профессиональных поваров. Открытие планируется на март, уточнил представитель компании. В цену мастер-класса входят...
 
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12 марта 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,0763 руб.

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11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 66,0763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,17 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
12 марта 2019 года 16:31
Перенос сроков Brexit возможен - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности переноса сроков Brexit.

Отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов в Берлине, она предложила подождать и не принимать поспешных решений.

"Мы подождем голосования и тогда будем принимать...    читать дальше
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12 марта 2019 года 16:19
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале вырос на 8,3%
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2019 года увеличилось, по предварительной оценке, на $1,7 млрд, или на 8,3%, до $22,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($20,6 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ...    читать дальше
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12 марта 2019 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 12 марта движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,29 пункта (0,012%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,65 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2479,4 (+0,55%) пункта,...    читать дальше
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12 марта 2019 года 16:12
Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале вырос в 2,1 раза
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2019 года, по предварительной оценке, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель января-февраля 2018 года ($8,7 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

В комментарии ЦБ...    читать дальше
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12 марта 2019 года 16:07
Хуснуллин: программа реновации Москвы предполагает формирование нового образа жизни
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин полагает, что программа реновации жилого фонда в Москве станет драйвером для развития всего города. "Мы развернули гигантскую программу реновации, которая затронет не только жилой...    читать дальше
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12 марта 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 65,07/66,52 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,07/66,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 марта 2019 года 16:00
В феврале годовая инфляция в США замедлилась до минимума с сентября 2016 года
Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2019 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в январе, свидетельствуют данные Минтруда страны.

Динамика показателя соответствовала ожиданиям рынка.

В феврале т.г. по...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:51
Нидерланды зафиксировали дефицит в торговле природным газом
Нидерланды - крупнейший производитель природного газа в Европейском союзе и основной центр торговли и транспортировки газа в Европе - в 2018 году зафиксировали первый в своей истории торговый дефицит в этом сегменте, говорится в сообщении статистического управления страны CBS....    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:49
Минфин РФ 13 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26209 и 26224
Министерство финансов России 13 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26209 и ОФЗ-ПД серии 26224 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Облигации серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года имеют...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:43
Водителям не придется платить за определение экологического класса автомобиля
Присвоение экологических классов автомобилям в РФ будет проведено автоматически, водителям не нужно будет проходить дополнительных экспертиз, заявил журналистам во вторник глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

"Дополнительных экспертиз за свой счет проводить...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:30
В среду, 13 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 595821,42 млн руб.
В среду, 13 марта, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 595821,42 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:30
В среду, 13 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19535,71 млн руб.
В среду, 13 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 19535,71 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:30
В этом году "Промсвязьбанк" может быть докапитализирован на "несколько десятков миллиардов рублей"
Промсвязьбанк (ПСБ) в 2019 году может быть докапитализирован на "несколько десятков миллиардов рублей", сообщил журналистам председатель правления банка Петр Фрадков.

"Он (Промсвязьбанк) был докапитализирован в прошлом году дополнительно на 25 млрд рублей. Это уже после...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:22
ЛУКОЙЛ" и Saudi Aramco изучают совместные инвестиции в третьих странах
"ЛУКОЙЛ" и госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco изучают совместные инвестиции в третьих странах, увеличивают объёмы трейдинга, сообщил журналистам глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. "У нас очень хорошие отношения. Они оценили нашу совместную работу по предприятию Luksar, по...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:19
"Рольф" завершил размещение выпуска облигаций на 3 млрд рублей
ООО "Рольф" полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,5-11% годовых, в ходе...    читать дальше
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12 марта 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0735 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0735 руб.

Минимальный курс евро составил 73,97 руб., максимальный -...    читать дальше
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