Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,0372 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0372 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,945 руб., максимальный - 66,29 руб. Было заключено 10240 сделок. Объем торгов составил 47800,26 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,9925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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