Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,2733 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2733 руб.

Минимальный курс евро составил 74,185 руб., максимальный - 74,44 руб. Было заключено 3247 сделок. Объем торгов составил 14245,24 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,2525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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