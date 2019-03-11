ЦБ РФ установил курс евро с 12 марта в размере 74,2896 руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 марта, составляет 74,2896 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,34 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,7 пункта (0,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,94 пункта. После... После... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0509 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2595 руб. Минимальный курс евро составил 74,09 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,09 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8128 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7995 руб., максимальный - 9,837... Минимальный курс юаня составил 9,7995 руб., максимальный - 9,837... читать дальше

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Власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники. По словам источников, сумма компенсации может составить порядка 1... По словам источников, сумма компенсации может составить порядка 1... читать дальше

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Потенциальные потери российского страхового рынка от двойного налогообложения за 2018 год Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает в сумму порядка 20 млрд рублей, такую оценку привел в беседе с журналистами президент ВСС Игорь Юргенс. В ходе выступления на форуме... В ходе выступления на форуме... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на понижательном тренде, завершил понедельник в минусе. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день. Фондовые индикаторы АТР в ходе торгов перешли от разнонаправленных изменений к практически единодушному росту... Фондовые индикаторы АТР в ходе торгов перешли от разнонаправленных изменений к практически единодушному росту... читать дальше

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МТС банк 13 марта начнет размещение субординированных облигаций серии 01СУБ объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка с 1-10-го купонов установлена на уровне 13% годовых. Купоны полугодовые. Предусмотрена возможность погашения... Ставка с 1-10-го купонов установлена на уровне 13% годовых. Купоны полугодовые. Предусмотрена возможность погашения... читать дальше

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В Россию в понедельник прибыли оценщики FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force). Цель их визита - проверка деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и... читать дальше

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Неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, продолжит сдерживать инвестиции бизнеса даже в том случае, если британский парламент одобрит соглашение по Brexit, считает член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии Джонатан... читать дальше

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Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк включен в санкционный список США. Как следует из сообщения OFAC, банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List. Как следует из сообщения OFAC, банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List. Посол... Посол... читать дальше

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Оптовые цены на рыбу в России снижаются или остаются неизменными. Но розничные цены продолжают расти, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные мониторинга цен за минувшую неделю. В Дальневосточном регионе минтай подешевел на 1,9% - до 105 рублей за 1 кг, в условиях... В Дальневосточном регионе минтай подешевел на 1,9% - до 105 рублей за 1 кг, в условиях... читать дальше

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В прошлом году общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в банковской системе РФ составил примерно 73 млрд рублей, снизившись на 24% по сравнению с 2017 годом, когда он оценивался в 96 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Оценка... Оценка... читать дальше

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В феврале потребительские цены в Белоруссии выросли на 1,3%, с начала года - на 2,2%, говорится в сообщении Национального статкомитета (Белстат). Годовая инфляция в феврале (по сравнению с февралем 2018 года) составила 6,2%. Годовая инфляция в феврале (по сравнению с февралем 2018 года) составила 6,2%. Цены на продовольственные товары за... Цены на продовольственные товары за... читать дальше

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ВЭБ 11 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К129 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 69% выпуска на сумму 13,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 5 марта. Ставка купона составила 7,59%... Сбор заявок на бонды прошел 5 марта. Ставка купона составила 7,59%... читать дальше

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KPMG первой из "большой четверки" аудиторских фирм в Великобритании официально отказалась от использования термина "клиент" для тех компаний, которые она проверяет из-за критики, связанной с качеством аудита и потенциальным конфликтом интересов, пишет Financial Times.... читать дальше

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