11 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Январь 2019
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Январь 2019
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Январь 2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Январь 2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Декабрь 2018
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11 марта 2019 года 20:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,7 пункта (0,432%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2465,94 пункта.
После... читать дальше
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11 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 429 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0509 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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11 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1939 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2595 руб.
Минимальный курс евро составил 74,09 руб.,... читать дальше
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11 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 133 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8128 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,7995 руб., максимальный - 9,837... читать дальше
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11 марта 2019 года 19:09
Власти ЕС рассматривают возможность введения штрафных санкций для Великобритании в случае отсрочки процедуры выхода страны из Евросоюза, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, сумма компенсации может составить порядка 1... читать дальше
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11 марта 2019 года 19:03
Потенциальные потери российского страхового рынка от двойного налогообложения за 2018 год Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает в сумму порядка 20 млрд рублей, такую оценку привел в беседе с журналистами президент ВСС Игорь Юргенс.
В ходе выступления на форуме... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:57
Рынок акций РФ, открывшийся на понижательном тренде, завершил понедельник в минусе.
Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день.
Фондовые индикаторы АТР в ходе торгов перешли от разнонаправленных изменений к практически единодушному росту... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:55
МТС банк 13 марта начнет размещение субординированных облигаций серии 01СУБ объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставка с 1-10-го купонов установлена на уровне 13% годовых. Купоны полугодовые. Предусмотрена возможность погашения... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:50
В Россию в понедельник прибыли оценщики FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force). Цель их визита - проверка деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:44
Неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, продолжит сдерживать инвестиции бизнеса даже в том случае, если британский парламент одобрит соглашение по Brexit, считает член Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии Джонатан... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:36
Российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк включен в санкционный список США.
Как следует из сообщения OFAC, банк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List.
Посол... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:29
Оптовые цены на рыбу в России снижаются или остаются неизменными. Но розничные цены продолжают расти, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные мониторинга цен за минувшую неделю.
В Дальневосточном регионе минтай подешевел на 1,9% - до 105 рублей за 1 кг, в условиях... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:21
В прошлом году общий объем сомнительных операций по выводу денег за рубеж в банковской системе РФ составил примерно 73 млрд рублей, снизившись на 24% по сравнению с 2017 годом, когда он оценивался в 96 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Оценка... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:13
В феврале потребительские цены в Белоруссии выросли на 1,3%, с начала года - на 2,2%, говорится в сообщении Национального статкомитета (Белстат).
Годовая инфляция в феврале (по сравнению с февралем 2018 года) составила 6,2%.
Цены на продовольственные товары за... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:07
ВЭБ 11 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К129 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 69% выпуска на сумму 13,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 5 марта. Ставка купона составила 7,59%... читать дальше
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11 марта 2019 года 18:05
KPMG первой из "большой четверки" аудиторских фирм в Великобритании официально отказалась от использования термина "клиент" для тех компаний, которые она проверяет из-за критики, связанной с качеством аудита и потенциальным конфликтом интересов, пишет Financial Times.... читать дальше
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