Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,9245 руб.

7 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 858 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9245 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,8125 руб., максимальный - 65,985 руб. Было заключено 9236 сделок. Объем торгов составил 48780,11 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,87 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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