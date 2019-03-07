Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 100,6 млрд руб.

7 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 100,6 млрд руб.

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Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, по состоянию на конец февраля немного выросли и составили $3 трлн 90,18 млрд, увеличившись на $2,26 млрд (менее чем на 0,1%) по сравнению с концом января, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-153 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9226% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,07% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,07% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Темпы прироста страховых премий в 2018 году были максимальными за последние 6 лет и достигли 15,7% (8,3% в 2017 году), свидетельствуют данные ЦБ РФ. Объем страховых премий превысил 1,479 трлн рублей. При этом рынок начал расти и без учета страхования жизни: темпы прироста... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США откажется от итоговой оценки крупнейших банков страны по результатам стресс-тестов, что станет одним из самых значительных шагов по ослаблению мер контроля, введенных после финансового кризиса десятилетие назад, пишет The Wall Street... читать дальше

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За январь 2019 г. положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $16 млрд, что на $2,4 млрд (13%) ниже показателя годом ранее, сообщила ФТС. Экспорт в январе 2019 года равнялся $31,6 млрд и по сравнению с январем прошлого года снизился на 7,4%. Импорт в январе... Экспорт в январе 2019 года равнялся $31,6 млрд и по сравнению с январем прошлого года снизился на 7,4%. Импорт в январе... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 859 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,9646 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 12,16 коп. - до 65,9646... читать дальше

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Чистая прибыль германского производителя одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в 2018 году выросла на 2,2% - до 236 млн евро с 231 млн евро годом ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения прибыли до 275,9 млн евро, свидетельствуют данные FactSet. Годовая EBITDA компании... Годовая EBITDA компании... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. утверждает, что его новая технология позволит сократить время подзарядки электрокаров до 15 минут. Как говорится в сообщении Tesla, новые системы Supercharger V3 уже установлены во Фримонте, штат Калифорния, и... Как говорится в сообщении Tesla, новые системы Supercharger V3 уже установлены во Фримонте, штат Калифорния, и... читать дальше

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял решение рекомендовать вернуть к процедуре второго чтения законопроект, вводящий в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие "цифровые права" и регулирующий определение смарт-контрактов, а также ряд других... читать дальше

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ЦБ РФ 5 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 12,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 февраля по 6 марта планировал приобрести валюту на 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,7 млрд... Минфин с 7 февраля по 6 марта планировал приобрести валюту на 194 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 9,7 млрд... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 1 марта составил 10 трлн 170,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 22 февраля денежная база в России равнялась 10 трлн 240,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,69%, или на 70,5... На 22 февраля денежная база в России равнялась 10 трлн 240,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,69%, или на 70,5... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8162 руб. Минимальный курс юаня составил 9,81 руб., максимальный - 9,823... Минимальный курс юаня составил 9,81 руб., максимальный - 9,823... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 100,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,9719... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка в январе-феврале снизился на 2,4% и составил 13,248 трлн руб. на 1 марта 2019 года против 13,571 трлн руб. на 1 января 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации. В феврале кредитный портфель остался на уровне... читать дальше

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