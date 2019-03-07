Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2458,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1941,01 млрд руб.

7 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 марта составили по Российской Федерации 2458,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2133,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1505,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1165,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 марта составили 1941,01 млрд руб. против 2826,92341 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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