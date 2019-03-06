Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,8379 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8379 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,77 руб., максимальный - 65,9 руб. Было заключено 8177 сделок. Объем торгов составил 38128,64 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,8975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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