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06 марта 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7947 руб.
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6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7947 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7914 руб., максимальный - 9,8 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 86,57 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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