Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1505,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2826,92 млрд руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 марта составили по Российской Федерации 1505,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1165,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1458,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1155,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 марта составили 2826,92 млрд руб. против 2718,37709 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.