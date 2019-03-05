Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,8091 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8091 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8 руб., максимальный - 9,8235 руб. Было заключено 102 сделки. Объем торгов составил 401,44 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8057 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.