Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,7746 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 73 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7746 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,5725 руб., максимальный - 65,845 руб. Было заключено 8428 сделок. Объем торгов составил 42637,69 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,72 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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