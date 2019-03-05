Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 марта

5 марта. FINMARKET.RU -РФ с 6 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2718,46 (-4,98) руб./грамм; на серебро - 32,07 (-0,85) руб./грамм; на платину - 1770,7 (-16,79) руб./грамм; на палладий - 3219,84 (-39,95) руб./грамм.

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) на уровне "А(RU)" со "стабильным" прогнозом, а также выпуска его бессрочных субординированных облигаций 15-й серии на уровне "BB-(RU)", сообщается в... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,56 пункта (0,306%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2466,23 пункта. К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... К середине дня индекс РТС начал снижаться. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42301,213 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 170,800 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8091 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8 руб., максимальный - 9,8235... Минимальный курс юаня составил 9,8 руб., максимальный - 9,8235... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 656 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,4894 руб. Минимальный курс евро составил 74,305 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,305 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,7807 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Американские фондовые индексы опускаются во вторник: в центре внимания трейдеров - продолжающиеся торговые переговоры США и КНР, а также другие сигналы из Китая, где стартовала очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне общемировой коррекции и опасений новых западных антироссийских санкций. В Азии преобладало снижение индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%). Рынок КНР... В Азии преобладало снижение индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%). Рынок КНР... читать дальше

.

Сбербанк России 5 марта завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-62R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 34,7% выпуска на сумму 347 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения бумаг - 3,5... Срок обращения бумаг - 3,5... читать дальше

.

Россия в 2018 году увеличила производство кондитерских изделий на 3,7% - до 3 млн 896 тыс. тонн, сообщает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) по итогам XII международной конференции "Кондитерские изделия XXI века". В частности, производство... В частности, производство... читать дальше

.

ООО "Фондовые стратегические инициативы" утвердило параметры выпуска облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 5 лет будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения 5 лет будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. В... В... читать дальше

.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает, что в рамках второго чтения законопроекта о социальных предприятиях нужно проработать вопрос предоставления им налоговых и страховых льгот, особых условий льготного кредитования и участия в государственных... читать дальше

.

Продажи новых домов в США в декабре 2018 года выросли на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 621 тыс. в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре этот показатель составлял 599 тыс.... читать дальше

.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале 2019 года вырос до 59,7 пункта с 56,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали подъем до 57,2... читать дальше

.

ЦБ РФ готовит материал об оценке экономического состояния российских регионов (по аналогии с "бежевой книгой" ФРС США), к концу 2019 года определится с периодичностью его выхода, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ... читать дальше

.

сероссийский банк развития регионов (ВБРР) 7 марта будет собирать заявки на пятилетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 13:00 МСК. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 13:00 МСК. Организаторами... Организаторами... читать дальше

.