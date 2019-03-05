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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 марта
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05 марта 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 марта

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5 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2718,46 (-4,98) руб./грамм; на серебро - 32,07 (-0,85) руб./грамм; на платину - 1770,7 (-16,79) руб./грамм; на палладий - 3219,84 (-39,95) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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