05 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|IV квартал 2018
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Январь 2019
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Февраль 2019
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2019
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05 марта 2019 года 08:51
Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск Промсвязьбанка к трем иностранным компаниям - Promsvyaz Capital B.V., Peters International Investment и Fintailor Investments Ltd - о признании взаимосвязанных сделок на 8,26 млрд рублей недействительными, сообщает... читать дальше
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05 марта 2019 года 08:42
Правительство Китая снизило прогноз роста ВВП на этот год до 6-6,5% на фоне признаков замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США.
"На текущий год задачей является обеспечение роста экономики на уровне... читать дальше
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05 марта 2019 года 08:33
Токийский суд решил освободить под залог экс-главу Nissan Карлоса Гона, который последние три с половиной месяца находился под стражей, сообщает Bloomberg.
Он должен быть освобожден непосредственно во вторник.
К.Гону ранее были предъявлены обвинения по...
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05 марта 2019 года 08:31
Американские фондовые индексы демонстрировали положительную динамику в начале торгов в понедельник на оптимизме относительно торговых переговоров между США и Китаем, но завершили сессию в минусе из-за высокой неопределенности и, как считают некоторые инвесторы, завышенных... читать дальше
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05 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75451,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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05 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 5931,76 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 марта 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,60 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 марта 2019 года 08:27
Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после подъема днем ранее.
Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что... читать дальше
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05 марта 2019 года 08:15
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили торги в понедельник "в плюсе" на сообщениях о том, что Китай и США могут подписать торговое соглашение до конца текущего месяца, сообщает MarketWatch.
Одним из главных событий недели на европейских рынках... читать дальше
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05 марта 2019 года 08:06
Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов на Украине.
"Я направил в "Федеральный регистр" для публикации извещение, в котором говорится, что... читать дальше
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05 марта 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 74,7438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,10 коп.
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05 марта 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 65,7956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,89 коп.
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05 марта 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:00
Изменение ВВП Италии
IV квартал... читать дальше
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04 марта 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,22 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2473,79 пункта.
Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 1,52 пункта... читать дальше
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04 марта 2019 года 19:30
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42472,013 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 55,891 млрд руб., или на...
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04 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3035 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5614 руб.
Минимальный курс евро составил 74,32 руб.,... читать дальше
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