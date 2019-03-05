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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,7438 руб.
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05 марта 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 74,7438 руб.

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5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 74,7438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,10 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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