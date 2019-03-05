ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,7956 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 65,7956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,89 коп.

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Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск Промсвязьбанка к трем иностранным компаниям - Promsvyaz Capital B.V., Peters International Investment и Fintailor Investments Ltd - о признании взаимосвязанных сделок на 8,26 млрд рублей недействительными, сообщает... читать дальше

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Правительство Китая снизило прогноз роста ВВП на этот год до 6-6,5% на фоне признаков замедления мировой экономики и потребительского спроса внутри страны, продолжающейся торговой войны с США. "На текущий год задачей является обеспечение роста экономики на уровне... "На текущий год задачей является обеспечение роста экономики на уровне... читать дальше

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Токийский суд решил освободить под залог экс-главу Nissan Карлоса Гона, который последние три с половиной месяца находился под стражей, сообщает Bloomberg. Он должен быть освобожден непосредственно во вторник. Он должен быть освобожден непосредственно во вторник. К.Гону ранее были предъявлены обвинения по... К.Гону ранее были предъявлены обвинения по...

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Американские фондовые индексы демонстрировали положительную динамику в начале торгов в понедельник на оптимизме относительно торговых переговоров между США и Китаем, но завершили сессию в минусе из-за высокой неопределенности и, как считают некоторые инвесторы, завышенных... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 75451,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 5931,76 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,60 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после подъема днем ранее. Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что... Негативом для рынка выступают ожидания восстановления добычи в ряде стран-членов ОПЕК, которые ранее испытывали проблемы с поставками, а также новая волна опасений относительно того, что... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили торги в понедельник "в плюсе" на сообщениях о том, что Китай и США могут подписать торговое соглашение до конца текущего месяца, сообщает MarketWatch. Одним из главных событий недели на европейских рынках... Одним из главных событий недели на европейских рынках... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп в понедельник продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов на Украине. "Я направил в "Федеральный регистр" для публикации извещение, в котором говорится, что... "Я направил в "Федеральный регистр" для публикации извещение, в котором говорится, что... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 74,7438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,10 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 65,7956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,89 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 12:00 12:00 Изменение ВВП Италии Изменение ВВП Италии IV квартал... IV квартал... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,22 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2473,79 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 1,52 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 1,52 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42472,013 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 55,891 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3035 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5614 руб. Минимальный курс евро составил 74,32 руб.,... Минимальный курс евро составил 74,32 руб.,... читать дальше

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