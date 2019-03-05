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05 марта 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,7956 руб.
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5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 65,7956 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,89 коп.
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